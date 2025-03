Ilrestodelcarlino.it - "Bisogna conciliare musica e quiete"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Si tratta di appuntamenti positivi che creano movimento e riqualificano la zona – sottolinea Elsa Ghisellini – . Ci sono anche spettacoli belli, attrattivi sia per i giovani che per le famiglie. Credo, però, sia necessario un maggiore equilibrio anche sugli orari e sulla. Le note dovrebbero avere un limite per non turbare troppo ladei residenti, anche se, devo dire la verità, immagino non sia facile. Vedendo che ci sono spesso le solite attività di fornitura food, forse ci sarebbe la necessità di una sorta di ‘turnover’ con gli esercenti del centro della città, così da coinvolgerli un po’ tutti".