Inter-news.it - Bijol-Inter, quotazioni in salita. Due doti e un vantaggio – CdS

Leggi su Inter-news.it

Jakaè uno dei difensori monitorati dall’in vista della finestra estiva di mercato. Il club nerazzurro vede nello sloveno un calciatore in grado di soddisfare determinati parametri.IL PUNTO – Jakarappresenta un’opzione concreta per l’in relazione alla prossima stagione. Il calciatore sloveno è seguito conesse dai nerazzurri dalla scorsa annata, con l’ottimo rendimento agli ultimi Europei che ne ha certificato un nuovo status a livellonazionale. Il difensore dell’Udinese si sta ben disimpegnando anche in quest’annata, formando un duo difensivo di tutto rispetto con Omar Solet. Con Kosta Runjaic a dirigerli, i calciatori friulani stanno infatti garantendo una tenuta difensiva adeguata alle richieste del proprio allenatore.sul taccuino dell’: due importanti qualità e uneconomicoI PRO – Inl’vede un calciatore dotato di quella stazza e di quella dote nell’anticipo e nei tempi di lettura che lo staff tecnico nerazzurro sta ricercando.