Internews24.com - Bijol Inter, osservato speciale a San Siro nel match contro l’Udinese? La richiesta del club friulano

Leggi su Internews24.com

di Redazionea Sannel? Ladelper il difensore slovenoEcco l’edizione odierna del Corriere dello Sport su Jaka, da sempre obiettivo del calciomercato– «Jaka, atto terzo. Domenica prossima il difensore sloveno si ripresenterà a Sane avrà ancora una volta addosso gli occhiessati dei dirigenti dell’, com’era accaduto lo scorso dicembre in Coppa Italia e lo scorso settembre all’andata in Friuli. Il giocatore ex Hannover e Cska Mosca ormai da tempo è sulla lista dei desideri, avendo l’età giusta per sbarcare in una big (26 anni) e conoscendo già il calcio italiano con tre stagioni all’attivo in maglia bianconera.parte da unadi almeno 20 milioni, il contratto in scadenza nel 2027 non pone particolare fretta ai friulani, ma l’punta a smussare qualcosa per abbassare le pretese.