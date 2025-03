Napolipiu.com - Biglietto aereo prenotato per giugno: Insigne torna a casa | Stipendio ridotto all’osso

Leggi su Napolipiu.com

per">L’avventura di Lorenzoin MLS sembra essere giunta al capolinea. L’attaccante, arrivato a Toronto nel 2022 con il ruolo di grande star, è finito fuori rosa e ormai il suo addio appare inevitabile. Un rapporto mai davvero decollato con il club canadese, complici problemi fisici e un rendimento ben al di sotto delle aspettative. Ora, con il mercato estivo alle porte,è alla ricerca di una nuova destinazione per rilanciare la sua carriera.Nonostante il suo ingaggio elevato – uno dei più ricchi della Major League Soccer – l’ex Napoli non sembra più rientrare nei piani della società, che vuole liberarsi del suopesante per ricostruire la squadra. Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le voci su un possibile ritorno in Europa, ma finora non è emersa una vera destinazione concreta.