Oasport.it - Biathlon, Samuelsson vince la mass start di Oslo. A Laegreid la Coppa di specialità

Si chiude ladel Mondo 2024-2025 di: l’ultima gara stagionale è la 15 kmmaschile diHolmenkollen, in Norvegia, vinta dallo svedese Sebastian, mentre l’unico azzurro al via, Tommaso Giacomel, chiude ottavo in rimonta dopo un primo poligono sciagurato.In virtù del successo odierno lo svedese scavalca in classifica generale l’azzurro, che chiude sesto, mentre ladiva al norvegese Sturla Holm, che si salva per un punto dalla rimonta del transalpino Eric Perrot. A fine gara festa per i fratelli Tarjei e Johannes Thingnes Boe, al passo d’addio.La 15 km maschile con partenza in linea va allo svedese Sebastian, che fa 19/20 al tiro ein solitaria in 39’11?8. Alle sue spalle la piazza d’onore è del transalpino Eric Perrot, a sua volta con 19/20 al poligono, che si piazza secondo a 5?6.