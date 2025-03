Movieplayer.it - Biancaneve, Rachel Zegler pubblica una foto per spronare il pubblico: "A volte i sogni diventano realtà"

Leggi su Movieplayer.it

unadi sé comeda bambina per cercare di suscitare qualche reazione ai fan, spronandoli dato che il remake Disney fatica nel weekend di apertura. Il debutto del live-action di, connei panni della celebre principessa Disney e Gal Gadot come la perfida Regina, è stato tutt'altro che fiabesco. Per tentare di riportare l'attenzione sulla magia del film,hato unadi sé da bambina vestita da, unaper rimediare? Nonostante la pubblicità e l'iconicità della storia, l'accoglienza tiepida al botteghino riflette non solo la crescente stanchezza delverso i live-action Disney, ma anche una serie di controversie che hanno accompagnato il progetto.debutta su Rotten Tomatoes con uno dei peggiori punteggi per un reboot .