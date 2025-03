Quotidiano.net - Biancaneve: flop al botteghino per il remake Disney da 270 milioni di dollari

Leggi su Quotidiano.net

: la più bella del reame, ma la meno redditizia. Ilcon attori in carne ed ossa del classicodel 1937 è unalnordamericano, con un'apertura a 43di. Non è certo un lieto fine per questa produzione da 270di, che arriva in sala dopo un percorso lungo e accidentato. Prima il Covid, poi lo sciopero degli attori e un incendio sul set hanno ritardato il progetto, che è stato 'avvelenato' anche da innumerevoli polemiche sulla rappresentazione dei sette nani e sulle modifiche 'woke' alla storia originale. Si sono aggiunte poi le contestazioni e le chiamate al boicottaggio incrociate per le posizioni sulla guerra tra Israele e Hamas delle co-protagoniste Rachel Zegler (, attivista per la pace in Palestina) e Gal Gadot (la Regina Cattiva, israeliana e sostenitrice dell'offensiva di Tel Aviv).