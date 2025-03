Universalmovies.it - Biancaneve | Disastro al Box Office USA per il film Disney

Il nuovolive-actiondedicato alla celebre principessaha esordito nel BoxUSA. Quanto avrà incassato nel weekend?Accompagnato da una serie infinita di polemiche, alcune delle quali legate al casting non proprio in linea con le aspettative del pubblico, l’adattamento live-action diha esordito con un risultato utile a raccogliere la prima posizione del botteghino americano, ma assolutamente sotto le previsioni degli analisti, anche di quelli più pessimisti.Secondo le stime offerte dal the Hollywood Reporter, infatti, ildi Marc Webb ha raccolto soltanto 43 milioni di dollari nei tre giorni del weekend, le previsioni più basse puntavano su una forbice compresa tra i 50 ed i 55 milioni. La cifra stimata è più bassa dei 45 milioni raccolti nel 2019 dal “Dumbo” di Tim Burton, un dato che conferma la delusione assoluta da parte dellache, aveva messo a disposizione di Webb un budget mostre da 250 milioni.