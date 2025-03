Ilrestodelcarlino.it - ’Biancalieve e i Sette Suoni’: corso di teatro alla Zona Sonora

Il classico dei Fratelli Grimm ‘Biancaneve e iNani’ diventa musicascuola ‘’ di Forlì. Da mercoledì sono aperte le iscrizioni al nuovodicondotto dalle insegnanti Eleonora Rossi e Francesca Ragni, volto a mettere in scena la fiaba in una riscrittura a cura di Elena Indellicati – e Giuseppe Zanca per le musiche – dal titolo ‘Biancalieve e i. Le due insegnanti metteranno a disposizione degli iscritti le competenze acquisite durante la loro carriera, tra canto e sceneggiatura. In particolare, Francesca Ragni ha ottenuto nel 2013 la licenza EMT (Estill Master Trainer), divenendo a tempo pieno perfomer e insegnante di canto dopo aver frequentato il conservatorio di Rovigo in giovane età. Eleonora Rossi curerà invece la ‘messa in scena’ della fiaba, data la sua attività di autrice e adattatrice, svolta per lungo tempo a Parigi e poi dal 2020 nelle scuole italiane di ogni ordine e grado.