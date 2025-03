Notizieaudaci.it - Bianca Guaccero su Giovanni Pernice a Verissimo: ‘Mi piacerebbe costruire una vita insieme a lui’

Ospite nel salotto diil 23 marzo,si è raccontata senza filtri, ripercorrendo la sua carriera e condividendo il momento d’oro che sta vivendo. L’attrice e conduttrice ha parlato del successo ottenuto grazie a Ballando con le stelle, un’esperienza che non solo ha arricchito la sua carriera, ma le ha anche regalato l’amore:, suo partner di ballo nel talent show.L’amore con: un incontro specialeha confessato a Silvia Toffanin quanto l’incontro conabbia significato per lei:“Devo ancora realizzare tutte le cose meravigliose che mi sono successe.è stato molto più di un maestro di ballo: è stato un motivatore, una persona capace di capirmi davvero. Con lui non posso fingere, mi fa evolvere e crescere umanamente.