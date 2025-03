Iltempo.it - Bertinotti esagera: "Cosa avrei tirato a Meloni....", furia sinistra sul caso Ventotene

Ci mancava Faustoche vorrebbe tirare "un oggetto contundente" a Giorgia. Ma che succede ai padri nobili della? Dopo le intemperanze di Romano Prodi che ha sbottato contro la domanda di una giornalista di Quarta Repubblica sul Manifesto di("Ma che cavolo di domanda è?", ha tuonato contro la cronista che lo accusa di averlei capelli), è la volta dello storico leader di Rifondazione comunista ed ex presidente della Camera. Il tutto è andato in onda nel felpato salotto tv di Massimo Gramellini, In altre parole su La7, sabato 22 marzo. Nel giorno del suo ottantacinquesimo compleannocommenta la polemica seguita alla citazione della premier, in Parlamento prima del Consiglio d'Europa, delle parti del Manifesto di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi idolatrato dallain cui si auspica dittatura del proletariato e abolizione della proprietà privata.