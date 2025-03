Agi.it - Berrettini vince al Miami Open: prima vittoria e terzo turno raggiunto

AGI - Matteofirma la suaal, il secondo Masters 1000 della stagione. Il romano, numero 30 del mondo, ha sconfitto in tre set il francese Hugo Gaston, battuto 4-6, 6-3, 6-3.ha completato il match con 33nti contro i 19 di Gaston, e 31 gratuiti a 24. Per lui è la terzain altrettanti confronti diretti con il francese. Algiocherà per lavolta contro il belga Zizou Bergs, numero 51, che ha eliminato Andrey Rublev per 7-5, 6-4 e ha allungato la lista di Top 10 già fuori dal torneo che comprende tra gli altri Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Jack Draper. Alè approdato anche Alex De Minaur: l'australiano, testa di serie numero 10, ha eliminato con un doppio 6-4 il cinese Yunchaokete Bu. Avanti anche l'americano Frances Tiafoe, 7-5, 7-6(5) allo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, mentre Alex Fils ha approfittato del ritiro durante il secondo set di Gabriel Dallo per superare il