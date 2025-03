Thesocialpost.it - Berrettini rompe il tabù Miami: prima vittoria sul cemento della Florida

Leggi su Thesocialpost.it

Matteotorna finalmente a sorridere in un Masters 1000 che finora gli aveva sempre negato soddisfazioni. Dopo tre eliminazioni al primo turno nelle precedenti edizioni, il tennista azzurro ha centrato lain carriera nel main draw di, superando in rimonta il francese Hugo Gaston, n. 88 del ranking ATP e presente in tabellone come lucky loser.Il punteggio finale, 4-6, 6-3, 6-3 in meno di due ore, racconta una sfida cominciata in salita.ha faticato nel primo set a trovare ritmo e precisione, subendo l’iniziativa di un Gaston più aggressivo e preciso. Ma dal secondo parziale in poi, l’azzurro ha cambiato marcia, alzando il livello del servizio e mettendo in mostra una maggiore solidità nei turni di risposta, imponendo infine la propria superiorità tecnica.