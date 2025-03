Oasport.it - Berrettini-Bergs in tv, ATP Miami 2025: orario, programma, partite precedenti, streaming

Leggi su Oasport.it

Matteogiocherà i sedicesimi del tabellone principale deiOpendi tennis lunedì 24 marzo, quando il numero 29 del seeding affronterà il belga Zizou, giustiziere, nel turno precedente, del russo Andrey Rublev.Ilsul Grandstand si aprirà alle ore 16.00 italiane, e nel quarto match scenderanno in campo Matteoe Zizou: non ci sonotra i due, che si sfideranno per la prima volta sul circuito maggiore.La sfida tra Matteoed il belga Zizou, del torneo ATP Masters 1000 di, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, mentre la direttaverrà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.Vittoria importante per Lorenzo Musetti: Auger-Aliassime battuto in rimonta aCALENDARIO ATPSabato 22 marzo – GrandstandDalle ore 16.