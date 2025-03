Casertanews.it - Beffa nel finale, la Casertana si ferma a Monopoli: decide un gol di Pellegrini allo scadere

Leggi su Casertanews.it

Sconfitta al fotofinish per la, che si arrende alStadio Vito Simone Veneziani. La squadra di Manuel Iori non riesce a dare continuità all’ottima vittoria contro il Sorrento e colleziona il tredicesimo ko in campionato. I falchetti vedono avvicinarsi il Messina, vittorioso.