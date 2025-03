Beach volley Pro Tour Challenge Yucatan | Gottardi Scampoli in semifinale out agli ottavi Cottafava Dal Corso e Ranghieri Alfieri

Leggi su Sportface.it

Prosegue l’avventura di Valentinae Claudianel primo torneodelPro2025 indi svolgimento nello, in Messico. Le azzurre, infatti, hanno battuto in due set la coppia statunitense formata da Toni Rodriguez e Kylie Kuyava-De Berg, nel rematch della seconda giornata della Pool F in cui già avevano vinto le italiane. La partita si è chiusa con il punteggio di 29-27 21-16.Eppure, l’incontro non era cominciato al meglio per, che si sono ritrovate costrette a inseguire dopo essere state in svantaggio anche di cinque punti (6-11). Poi, dal 13-16, il pareggio è avvenuto sul 20-20. La contesa è quindi proseguita ai vantaggi, fino al muro vincente diche ha chiuso il primo set. La coppia azzurra inizia meglio il secondo set e allunga sul +3 (9-6).