Oasport.it - Beach volley: CAMPIONESSE! Gottardi/Scampoli debuttano con una vittoria a Yucatan! Battute in finale Huberli/Kernen

Un torneo e una. L’Italia delinizia con un successo la sua stagione e ad ottenerlo sono Valentinae Claudiache sbaragliano il campo del Challenge diin Messico, mettendo subito tanti dubbi allo staff tecnico sulla composizione delle coppie azzurre in vista del prosieguo dell’annata.La coppia italiana ha sconfitto con un secco 2-0 inle svizzere, anche questa coppia appena formata che però poteva contare su una medagliata olimpica a Parigi. Avvio da brividi per le italiane che si trovano subito sotto 1-6 ma non si fanno intimorire e punto su punto tornano sotto fino al 12-11, prima di piazzare un break di 4-1 che le porta sul 15-13./Menegatti non si fermano, aumentano il vantaggio e vanno a vincere con il punteggio di 21-17.