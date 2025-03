Internews24.com - Bayern Monaco Inter, il punto sull’infortunio di Neuer: il portiere tedesco ci sarà per la partita contro i nerazzurri?

di Redazione, ilsulle condizioni di Manuel Neur in vista dei quarti di finale di Champions LeagueIlè in ansia per le condizioni di Manuel. Secondo le ultime notizie la partecipazione allavalevole per i quarti di finale di Champions Leaguel’è quanto meno incerta. Ile capitano del club, ha subito un infortunio muscolare durante la sfida di Champions Leagueil Bayer Leverkusen, che ha portato a uno strappo delle fibre muscolari. Nonostante i suoi sforzi per tornare in forma in tempi brevi, dedicandosi intensamente agli allenamenti in questi giorni, è stato costretto a fermarsi nuovamente, il che mette in dubbio il suo recupero in tempi brevi.Secondo quanto riportato da Kicker, noto giornale sportivo, Manuelsalterà sicuramente le prossime due partite di Bundesliga.