Quotidiano.net - Batteria in perfetto stato. Ecco i consigli utili per allungarne la vita

Laè una delle parti fondamentali di un’auto poiché fornisce gran parte dell’energia necessaria al suo funzionamento. Prendersene cura è essenziale per ere guasti improvvisi, risparmiare denaro e prolungarne la durata. Guidare regolarmente, effettuare manutenzioni preventive, ere consumi indi energia e proteggerla dalle temperature estreme sono aspetti fondamentali per garantirne un rendimento ottimale nel tempo. Gli esperti di Parclick, l’app leader in Europa per la prenotazione di parcheggi, forniscono alcuniperlautile. Il primo è cercare di guidare almeno una volta alla settimana per permettere all’alternatore di ricaricare la. Secondo, premere la frizione all’accensione. Terzo, spegnere correttamente il motore e assicurarsi che tutti i sistemi elettrici siano spenti, come luci, radio, aria condizionata e riscaldamento.