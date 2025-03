Ilrestodelcarlino.it - ’Bastarde senza gloria’ ha il sapore della vita

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

C’è "Bastardegloria. Una per tutte" al teatro Ruggeri di Guastalla, oggi alle 17,30, per uno spettacolo dedicato alle donne. Quelle che combattono, che non si arrendono e che sono sempre in prima linea sul ring. Uno spettacolo di Gianni Quinto con protagonisti Gegia e Valentina Olla, Sabrina Pellegrino, Federica Calderoni, Elisabetta Mandalari, Eugenia Bardanzellu, oltre che Giulia Perini, originaria di Guastalla. "Tornare nel teatromia città come attrice professionista è per me motivo di orgoglio e immenso piacere. Sapere anche che, nonostante siano passati sette anni da quando mi sono trasferita, il pubblico guastallese mi è più vicino che mai mi rende felice", confida Giulia. Una commedia brillante che ha già calcato i palchi di mezza Italia con circa 80 repliche, per la celebrazione di una sfida di sette donne che si raccontano nelle loro fragilità e imperfezioni, nei loro cliché e desideri irrealizzabili.