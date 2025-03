.com - Basket Serie B Interregionale / Senigallia firma la sesta

Battuto anche Ferentino 78-67, salvezza sempre più vicina, 23 marzo 2025 – Goldengas, e sono sei.vittoria consecutiva per i biancorossi, che superano, ribaltando anche il -3 dell’andata, l’unica formazione che in questa seconda fase la aveva battuta, il Ferentino, che cede al PalaPanzini 78-67.ora è in testa da sola al girone Play-In Out e vede la salvezza sempre più vicina (si salvano subito, senza disputare i play-out, le prime tre) anche perché, e il match col Ferentino lo conferma, la Goldengas pare davvero la squadra più forte di questo gruppo della seconda fase, dove ha vinto sei partite su sette disputate.quasi sempre avanti fin da subito: 21-14 al 10’ e 39-29 a metà gara con vantaggi anche in doppia cifra, ma il terzo periodo è di marca ospite con la parità a quota 57.