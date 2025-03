Sport.quotidiano.net - Basket Serie B femminile. L’Aymarà Costone rialza la testa e fa piangere Prato. Fattorini: "Successo fondamentale per poter risalire»

PFP48AYMARÀ 54 PFP: Peri 3, Resti ne, Borghesi, Cecchi 5, Mandroni 12, Pagliai ne, Billi 10, Trucioni 13, Ponzecchi 3, Popolo, Cipolletta ne, Franchini 2. Allenatore Pilli.AYMARÀ: Casini ne, Posta, Becatti 12, Pastorelli ne, Zanelli ne, Skapin 12, Sposato 13, Pierucci, Bonaccini 11, Nanni, Sabia 6, Parodi. Allenatore.Arbitri: Massei e Valfrè.Parziali: 15-14, 20-27, 32-37.– Dopo due sconfitte di fila, contro Pielle Livorno e Lucca,vince ae coglie due punti pesantissimi per la classifica e per provare ad uscire dalla zona play-out. Nella palestra Toscanini non era però iniziata nel migliore per le ragazze di coach. Dopo sei minuti infatti le padroni di casa erano avanti per 15-2 sfruttando un avvio decisamente troppo molle del