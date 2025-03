Sport.quotidiano.net - Basket serie B. Adamant, sfida bollente a Mantova. Serve una prova d’orgoglio

Sbancare la tana degli Stings per cancellare il brutto ko di Iseo e riprendere la marcia in classifica. L’viaggia per il terzo weekend di fila lontano da casa, nella prima uscita del girone di ritorno di questi play-in, che fin qui hanno visto la truppa di coach Benedetto portare a casa quattro successi a fronte di due sconfitte. I biancazzurri hanno vissuto una settimana intensa, non senza qualche problemino fisico di troppo, ma oggi anon sono ammessi passi falsi ed è attesa una pronta reazione dopo la scoppola di Iseo. Benedetto e il suo staff hanno fatto rivedere in settimana gli errori commessi e soprattutto l’atteggiamento remissivo messo in campo in quel famigerato terzo quarto, che ha "scombussolato" e non poco il periodo dei biancazzurri, che da tempo non si facevano vedere così fuori fase.