Basket, serie A: Virtus Bologna ancora un ko, Trieste sorride nell'anticipo

, 22 marzo 2025 –del ventitreesimo turno di campionato è la Pallacanestroa prevalere nell’impegno casalingo contro laSegafredoarresasi per 85-78 sotto i colpi della coppia Brown-Valentine che confezionano trentacinque punti in coppia. Ottimo il contributo di Jarrod Uthoff che garantisce una doppia doppia in punti e rimbalzi catturati (11+11). Nella fila bianconere, in cui è rimasto seduto in panchina per tutto il match Marco Belinelli, non bastano i 25 di Tornike Shengelia ad evitare il secondo ko esterno dopo quello di Napoli della scorsa settimana. Gli ospiti spingono immediatamente sull’acceleratore con Will Clyburn e Shengelia che lanciano la propria squadra sul 5-0 dopo sessanta secondi di gioco. I padroni di casa impiegano qualche minuto ad offrire la propria replica ma riescono a concretizzarla con due triple mandate a bersaglio da Markel Brown e Uthoff che ribaltano la situazione sul tabellone (6-5 al 4’).