.com - Basket B nazionale / La Ristopro non si ferma: battuta in rimonta Salerno 68-66

Senza l’infortunato Hadzic, Fabriano risale dal -9 nell’ultimo quarto e centra la quinta vittoria consecutiva: salvezza in cassaforte e qualificazione al play-in più vicinaCERRETO D’ESI, 23 marzo 2025 – Lacentra la quinta vittoria consecutiva battendoal PalaChemiba.Serve lanell’ultimo quarto alla tenace squadra di Niccolai per avere ragione della Power e garantirsi un successo che sancisce la salvezza e avvicina il play-in.Senza l’infortunato Hadzic, costretto ad uno stop probabilmente di altre due partite per un problema muscolare, i cartai tirano fuori le unghie nel quarto periodo e cancellano tutte le difficoltà vissute nel segmento centrale di partita, quando la squadra di Carone, con i vispi Saladini e Chaves sul perimetro, crea grattacapi ai biancoblù. L’inizio lanciato della, avanti 9-0 dopo poco più di 3’, è illusorio, perchési accende strada facendo con Kekovic in area e Chaves sul perimetro, fino a sorpassare in chiusura di frazione con Saladini (21-22 al 10’).