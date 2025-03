Juventusnews24.com - Barzagli sta coi tifosi Juve: «È un periodo difficile che fa parte della crescita. C’è un solo modo per uscire da questa situazione»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24sta coi: di seguito le parole dell’ex difensore bianconero alla Gazzetta dello Sport sul momento delicato che sta attraversando laAndreaha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport per parlarentus, attesa dalla sfida col Genoa dopo la sosta ma soprattutto da un nuovo cambio in panchina. Le sue parole.IL LEGAME CON LA– «Per me lasignifica tanto, è stato il club dove ho giocato di più e che mi ha fatto cambiare a livello mentale, la squadra che mi ha dato la possibilità di vivere un calcio di élite e con la quale ho vinto tanto. C’è un legame fortissimo per tutto quello che abbiamo vissuto insieme e per quello che abbiamo collezionato in bacheca».ILSQUADRA – «É un