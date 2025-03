Internews24.com - Barella trascinatore di Spalletti: il centrocampista sarà leader contro la Germania

di Redazioneperno della Nazionale:non ci rinuncia neanche questa seralaIldell‘Inter Nicolòancora in campo a Dortmund per cercare di rimontare il 2-1 di San Sirolagli consegna nuovamente le chiavi del centrocampo dell’Italia, come sottolinea La Gazzetta dello sport.PERNO – «Stasera ildell’Interancora alla guida della squadra. Rispetto alla sua prima volta davanti al Muro Giallo, che stavolta si colorerà di bianco in onore della nazionale di Nagelsmann, il sardo è un calciatore diverso: ha vinto due scudetti e diversi trofei nazionali, ha sfiorato l’Europa League e la Champions League, che si è visto sfuggire in due finale amare, ha trionfato a Euro 2021 ed è entrato tra i migliori trenta in corsa per il Pallone d’Oro»– «È il nostroin campo e, anche se la fascia da capitano va al braccio di Donnarumma,lui a parlare con Marciniak quando la pallalontano dall’area azzurra.