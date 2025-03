Bergamonews.it - Bar e negozi in ginocchio per il cantiere dell’e-Brt: “C’era meno preoccupazione durante il Covid”

Dai bar ai, passando per ristoranti e distributori di benzina. Sono decine le attività commerciali dislocate lungo la Provinciale 525, tra il Villaggio degli Sposi e Dalmine. Un’arteria che da alcuni mesi è paralizzata dalper l’e-Brt, il nuovo bus elettrico che dal 1° luglio 2026 collegherà Bergamo a Verdellino.I lavori per la realizzazione della linea hanno messo inalcuni commercianti: il traffico congestionato ha scoraggiato una fetta considerevole di clienti a raggiungere le attività situate lungo l’asse dell’hinterland occidentale del capoluogo, con cali del fatturato in alcuni casi superiori al 15%. “Alcune attività hanno già dovuto ridurre il personale – spiega Natascia, la titolare del Baby Bazar Lallio -. Se le cose non miglioreranno, non è escluso che altri dipendenti possano essere lasciati a casa”.