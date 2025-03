Liberoquotidiano.it - Bandecchi e la Ventottenne, la foto che fa impazzire la sinistra: piovono insulti | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

. Il nostro Manifesto ha qualcosa in più": l'ultimo post di Stefanosu Instagram ha scatenato la polemica a. Il sindaco di Terni ed esponente di Alternativa Popolare, in particolare, ha condiviso ladi una giovane donna seminuda, scimmiottando il Manifesto di Ventotene, al centro della cronaca da giorni, dopo che Giorgia Meloni ne ha letto qualche passaggio alla Camera. Tra gli esponenti di, a reagire è stata la deputata di Avs Elisabetta Piccolotti, che ha criticato duramente il post, definendolo "una imbarazzante confessione" e accusandodi ridicolizzare i valori democratici e antifascisti del Manifesto di Ventotene. Secondo Piccolotti, il gesto evidenzia una visione politica superficiale, contrapponendo chi lavora per un'Europa "più democratica e libera" a chi, come, sembrerebbe più interessato a provocazioni di basso livello.