BALZO NELL’ORO! Mattia Furlani campione del mondo indoor nel salto in lungo per un centimetro!

Due settimane fa unlo aveva privato della medaglia d’oro agli Europeiper mano del bulgaro Bozhidar Saraboyukov, oggi undi vantaggio nei confronti del giamaicano Wayne Pinnock lo ha consacrato sul grande palcoscenico internazionale:si è laureatodelnelin, dettando legge nella garaandata in scena al Cube di Nanchino (Cina). Il giovane fuoriclasse laziale ha conquistato la prima medaglia d’oro in un evento internazionale tra i grandi, salendo sul podio per la quinta volta consecutiva ai massimi livelli, a dimostrazione di un talento semplicemente cristallino e che ha davanti a sé un futuro roseo.Il 20enne era stato secondo nella rassegna iridata in sala dello scorso anno, poi argento agli Europei all’aperto e bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ad Apeldoorn si era dovuto accontentare della piazza d’onore.