Ballerina a Londra | In Italia bellissimi teatri e pochi soldi Vorrei tornare ma non posso

“Le persone pensano di attendere sempre il treno giusto che passa. A volte arriva, altre no. Bisogna avere il coraggio di partire. Io lo rifarei altre cento volte”. Dopo aver studiato alla Scala di Milano ed essersi diplomata alla Royal Ballet School, Alice Bellini è oggiall’English National Ballet, a. Nel 2017 si è unita al gruppo, nel 2023 è diventata prima artista. Nel 2024, solista, in una delle quattro principali compagnie di balletto in Gran Bretagna.Classe 1998, Alice ha lasciato Milano e l’Accademia della Scala giovanissima, scegliendo l’Europa per seguire il suo sogno di danzatrice. Eppure “non ho iniziato con la danza – ricorda – ma ho praticato nuoto sincronizzato fin da piccola”. Alice si avvicina alla danza grazie a sua mamma e alla spinta, alla passione e alla fiducia che riceve dalla sua insegnante, Irina, che “mi ha fatto innamorare di quest’arte.