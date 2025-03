Sololaroma.it - Balerdi dice sì, ma la Roma si guarda intorno: Solet piace a tanti

Leggi su Sololaroma.it

Metà sosta è andata, e all’orizzonte si intravede la prima tappa del rush finale di campionato. L’obiettivo Champions ricomincerà ad essere il tema principale in casa, ma per il momento tante altre questioni occupano la mente del club, soprattutto in chiave mercato: dall’allenatore che andrà a sostituire Ranieri alla verità sulla clausola nel contratto di Paredes, fino ad un centrale di difesa che sarà una delle priorità nella prossima sessione estiva.Ci sarà da sostituire un Hummels dato per sicuro partente dopo le ultime notizie dalla Germania, che parlano di unache avrebbe già comunicato al giocatore l’intenzione di non rinnovare il contratto, oltre ad un riscatto a 10 milioni di Nelsson al momento non nei piani. Come già raccontato, Leonardoavrebbe detto sì ai giallorossi, intrigato dalla possibilità di giocare nella capitale l’anno prossimo, un giocatore perfetto per la difesa a tre che al momento caratterizza la squadra.