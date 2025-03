Sololaroma.it - Baldanzi sfida la Danimarca, la Roma osserva: Ranieri ha il suo jolly

La pausa sta arrivando verso la sua conclusione e lasta finendo di recuperare le ultime energie. La vittoria con il Cagliari per 1-0 è stata l’ennesima prova di forza dei giallorossi in questo inizio 2025, arrivata dopo l’eliminazione dall’Europa League. La rimonta in campionato ha portato la squadra a sognare un posto tra le prime quattro in classifica, con l’ultima posizione utile per la Champions League che è all’orizzonte. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini dovranno passare indenni un tour de force che comincerà con la gara con il Lecce, in programma sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare.La partita con i salentini nasconde più di qualche insidia e Claudioè consapevole che sia cruciale tenere tutti sull’attenti. Il coach di Testaccio starebbe delineando il suo scacchiere, con il focus che va dritto alla trequarti.