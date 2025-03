Ilrestodelcarlino.it - Baby gang, stretta per l’estate: più controlli e bodycam per fermare le bande

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 23 marzo 2025 – Era l’aprile del 2022 quando su TikTok il tormentone era diventato virale: “Quest’estate invaderemo Riccione”. Tre anni sono passati e da allora la Riviera ha sviluppato gli anticorpi contro l’incubo delledi giovanissimi – spesso italiani di seconda generazione – provenienti dall’Emilia e dal nord Italia, che durantesciamano a frotte in Romagna per dedicarsi a furti, strappi e rapine. Una piaga che le forze dell’ordine riminesi – tracapillari e nuove strategie – hanno imparato a tenere a bada. Ma il tema resta caldo, anzi caldissimo. Se n’è parlato, di recente, anche in Parlamento, con il sottosegretario agli Interni, Emanuele Prisco,che si è soffermato sul nuovo disegno di legge al vaglio del Senato che prevede la possibilità di dotare le forze di polizia di