Lanazione.it - Baby gang in azione. Accerchiato e derubato. Tre i ragazzi denunciati

San Giovanni Valdarno (Arezzo), 23 marzo 2025 – Torna la paurain provincia ma a questo giro ai bulletti di turno è andata male: sono già stati beccati ein tempi record. I carabinieri li hanno individuati nel giro di poche ore. Avevanoun coetaneo per derubarlo, era volata qualche spinta, oltre a una serie di minacce,per costringere chi avevano davanti a dar loro quel che cercavano. Succede a San Giovanni, venerdì sera, nei pressi del centro storico. La dinamica dell’episodio non è ancora emersa anche perché gli accertamenti da parte dei militari dell’Arma sono ancora in corso e sembrerebbe che di mezzo ci siano anche alcuni minorenni. Altro aspetto per il quale gli investigatori mantengono il riserbo come succede quando ci sono minori coinvolti in fatti di cronaca.