Azzurri è sconfitta doppia | la Germania si prende anche l’organizzazione delle Finals di Nations League

Una vittoria che vale doppio: per il campo, la cosa più importante, maper tutto ciò che circonda un business come il calcio. Labatte l’Italia nel doppio confronto dei quarti di finale die sinon solo un posto nelledel torneo UEFA, madi semifinali e finali. La nazione ospitante sarebbe uscita proprio dal quarto di finale trae tedeschi: Torino (Allianz Stadium e Olimpico Grande Torino) in caso di successo azzurro; Monaco (Allianz Arena) e Stoccarda (MHPArena) in caso di trionfo di Rudiger e compagni. Saranno quindi Monaco e Stoccarda ad ospitare le final four. Sin dalla sua nascita, il torneo finale a quattro squadre è stato ospitato da unaquattro finaliste. Il Portogallo è l’unica squadra ad aver vinto un’edizione da padrona di casa nel 2019, mentre la Francia ha vinto la competizione del 2021 a Milano, in Italia.