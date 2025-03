Lanazione.it - Avvocato muore a 53 anni. Fu anche candidato sindaco

Roccastrada (Grosseto), 23 marzo 2025 – Un grave lutto ha colpito la comunità di Roccastrada: è morto a 53(ne avrebbe compiuti 54 a ottobre) l’Ulderico Brogi. Originario di Sassofortino, viveva a Grosseto: lascia la moglie Mariana e il figlio Niccolò. Lo scorso dicembre aveva ricevuto una terribile diagnosi e nel giro di pochi mesi la malattia l’ha portato via. Fra le sue passioni, oltre ovviamente alla legge, c’erano il tennis e la politica: era statoper Roccastrada nel 2019. A essere eletto fu Francesco Limatola, che oggi commenta: “A nome di tutta l'Amministrazione Comunale esprimo le più sentite condoglianze e la vicinanza alla famiglia di Ulderico Brogi. Ulderico originario di Sassofortino, aveva avuto un’esperienza in politica con la candidatura anel 2019 per il comune di Roccastrada.