Quotidiano.net - Avvia l’auto e gonfia gli pneumatici in pochi minuti: il NOCO AX65 è il tuttofare da tenere a bordo

Leggi su Quotidiano.net

Se ti è mai capitato di trovarti con la batteria dela terra o con uno pneumatico sgonfio nel momento meno opportuno, sai quanto può essere frustrante e rischioso. Ecco perché ilBoost Airrappresenta una soluzione concreta, versatile e affidabile per affrontare ogni emergenza su strada. In questo momento, su Amazon è in offerta con uno sconto del 30% e puoi portarlo a casa a 227,47€, IVA e spese di spedizione comprese. Acquistalo ora e non pensarci, è in promozioneBoost Airin offerta su Amazon: potenza e praticità per ogni emergenza auto a 227,47€ Si tratta di untore di emergenza ad alta potenza, capace di erogare 2000 ampere, pensato per motori a benzina fino a 8,0 litri e diesel fino a 6,0 litri. Questo significa che puòre senza difficoltà auto, SUV, camper e perfino piccoli furgoni, con la sicurezza di un dispositivo progettato per essere usato anche dai meno esperti.