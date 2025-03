Liberoquotidiano.it - Avs infanga gli Alpini: "Cortina assediata". Ma... L'ultimo sfondone della sinistra

Perla serie “Chiamate l'ambulanza”, si segnala l'intervento di Luana Zanella, capogruppo alla Camera di Alleanza Verdi. Venetona doc, la signora è venuta a sapere dai giornali locali che la settimana scorsa sulle Dolomiti si sono registrati significativi movimenti di truppe armate. La sentinella pacifista ha subito lanciato l'allarme: «», avverte con un misto di indignazione e preoccupazione, «è stata trasformata in una città sotto assedio in funzione dei Giochi Olimpici. «È inaccettabile, tutto questo poteva e doveva essere evitato», prosegue delirante l'onorevole, «il ministro Matteo Piantedosi ne deve rispondere in Parlamento». È comprensibile che la vita dell'opposizione di questi tempi sia noiosa e il rovello principale sia come ravvivarla. C'è chi, per ammazzare il tempo e sentirsi utile, organizza gite all'isola di Ventotene sotto la pioggia e con il mare mosso e chi, come Zanella, va a caccia di fantasmi e complotti.