Avellino supera Rieti dopo un overtime al cardiopalma

Tempo di lettura: < 1 minutoL’Basket sbanca il PalaSojourner con il finale di 92-93, battuta la Real Sebastiani. Ci sono voluti dueper consegnare la vittoria nelle mani della formazione di coach Alessandro Crotti. Protagonista di serata Lewis, 34 punti e 15 rimbalzi e un Bortolin da 19 punti e 14 rimbalzi. Un successo pesante, visto le rotazioni ridotte di: Verazzo fuori e Sabatino a riempire l’infermeria gara in corso,è andata oltre le sue possibilità vincendo una gara tostissima. Un match equilibrato decisodue tempi supplementari conche non ha mai mollato e vincendo con merito. Vittoria che regala due punti preziosi alla formazione irpina, ora a quota 36 in attesa del recupero di mercoledì contro l’Unieuro Forlì.Real SebastianiBasket 92-93, il tabellino:Parziali: 16-20; 19-19; 15-9; 17-19; 15-15; 10-11Real Sebastiani: Palmi 9, Spencer 10, Spanghero 9, Monaldi 7, Piunti 10, Lupusor, Piccin 8, Sarto 35, Cicchetti 4, Pollone All: Alessandro Rossi.