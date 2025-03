Padovaoggi.it - Autovelox, un nuovo decreto potrebbe sanare anche la situazione degli apparecchi padovani

Leggi su Padovaoggi.it

Si torna a parlare die di multe dopo una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato la necessità dell’omologazione per i rilevatori di velocità utilizzati in Italia per sanzionare gli automobilisti indisciplinati. Una novità che rimette in discussione la legittimità.