Autovelox, il Mit stoppa il decreto: servono approfondimenti

Roma, 23 marzo 2025 - E' stato sospeso lo schema diche regolamenta l'uso deglie che era in fase di trasmissione a Bruxelles. È quanto deciso dal Mit, su indicazione del vicepremier e ministro Matteo Salvini, perché sono necessari ulteriori. E' quanto si legge in una nota del dicastero di Porta Pia. "Nessunin Italia è a norma". Lo specialista spiega perché le multe non valgono Ilche stava per essere inviato a Bruxelles prevede lo stop ai ricorsi contro le multe per gli, visto che dalla prossima estate tutti i dispositivi approvati dal 13 giugno 2017 in poi sono da ritenersi omologati automaticamente. In dettaglio ilsugliè composto da sette articoli e da un lungo allegato tecnico contenente caratteristiche, requisiti e procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi dell'articolo 142 del Codice della Strada.