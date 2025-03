Ilfattoquotidiano.it - Autovelox, il Mit sospende il decreto: “Servono approfondimenti”

Sembrava il passo decisivo per mettere fine al caos provocato anche da decisioni discordanti della Cassazione, che ha interpretato in maniera differente casi simili. Invece lo schema didel ministero dei Trasporti per regolamentare l’uso degli– dato per fatto negli scorsi giorni – si ferma di nuovo. Annunciato venerdì come per chiuso e ormai in fase di trasmissione a Bruxelles, il testo è stato sospeso – su indicazione del ministro Matteo Salvini – “perché sono necessari ulteriori”, ha fatto sapere il dicastero di via Porta Pia.È l’ennesimo stop che rischia di trascinare ulteriormente una vicenda alla quale l’Unione Europea chiede all’Italia di mettere ordine. Il testo che sembrava ormai pronto per essere spedito alle autorità continentali, come già dichiarato dal sottosegretario Tullio Ferrante in un ’interrogazione, aveva come principale novità i dispositivi di controllo della velocità “approvati dal 2017 in poi” che “saranno coerenti con i requisiti di omologazione individuati dallo schema di”.