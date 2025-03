Ilgiorno.it - Auto prende contromano sulla Cassanese a Milano: il video choc dell’incidente sfiorato

– Poteva finire in tragedia. Nella notte tra sabato e domenica un’ha percorso inun lungo tratto della strada Provinciale 103 “” che collegaalla Tangenziale Est, incrociando diverse altre macchine e mezzi pesanti senza, per fortuna, scontrarsi. Tutto è stato ripreso in undal passeggero di un’che viaggiava sull’altra carreggiata. Nel filmato, pubblicato su Instagram, si vede l’sfrecciare nella notte sotto la pioggia a velocità sostenuta. Diversi mezzi che viaggiano nel corretto senso di marcia fanno gli abbaglianti al veicolo e alcuni sembrano spostarsi dalla corsia dell’appena in tempo per schivarla. Eventi come questi non sono infrequenti, appena qualche giorno fa, un conducente distratto ha presola Tangenziale di Lodi.