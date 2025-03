Quotidiano.net - Auto elettriche. Arriva il primo veicolo a ricarica wireless

Leggi su Quotidiano.net

con sistema di guidanoma, eco-friendly e altamente personalizzabili sono ormai da tempo nei dépliant delle casemobilistiche. C’è però un progetto destinato a rivoluzionare il mercato dell’motive. Nato anche fra i banchi delle università europee, ’Reflective’ (acronimo per REconFigurable Light EleCTrIc VEhicle) è una citycar che, oltre a incarnare le qualità di guida dei veicoli già in commercio, porta con sé una forte ventata d’innovazione: con interni riconfigurabili in base alle esigenze di trasporto per persone o merci, è un modello interconnesso mediante cloud e facilmentebile tramite tecnologia, eliminando così i fastidiosi e lunghi cavi per ladelle batterie. Ma c’è di più: a finanziare il progetto, mettendo sul piatto quasi 8 milioni di euro, è stata l’Unione Europea che così ha premiato la vision di una cordata di imprese e università fra cui l’italiana Unicusano e il suo dipartimento di ingegneria.