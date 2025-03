Ilrestodelcarlino.it - Auto e monopattini, c’è la stretta sui controlli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Raffica didei vigili urbani in tutta la bassa Valmarecchia e delle forze dell’ordine lungo la Marecchiese e nei comuni dell’alta valle. Agenti e militari stanno incrementando i, con particolare focus sull’uso corretto di, bici, su chi è insenza cinture di sicurezza e chi guida con cellulare alla mano. La Polizia municipale tra Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana, nelle prossime settimane, sarà ancora più rigida con chi non rispetterà le norme per la sicurezza stradale. Stessa procedura per i colleghi in alta Valmarecchia e per le altre forze dell’ordine. Già ieri mattina i carabinieri hanno monitorato il territorio e multato alcune persone tra Novafeltria, Pennabili e Sant’Agata, perché guidatori e passeggeri erano sprovvisti di cinture di sicurezza.