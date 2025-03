Ilpescara.it - Aumenti Irpef, la Lega chiede un vertice di maggioranza

Leggi su Ilpescara.it

Laun nuovoper discutere deglidecisi dal governo regionale e che dunque, almeno in parte, non convincono gli alleati del Carroccio. Unda svolgersi prima dell’approvazione della manovra “così da presentare le proprie proposte, dal momento che non è.