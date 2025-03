Quotidiano.net - Audi Q5 è più sportiva lussuosa e intelligente. La sicurezza al top

Leggi su Quotidiano.net

Q5, da quasi vent’anni, rappresenta un totem per la Casa dei Quattro Anelli. Autentica bestseller, con 2,7 milioni di esemplari consegnati nelle prime due generazioni. La terza serie combina design, tecnologia, motori ibridi e comportamento dinamico di livello. Il nuovo Suv marcia disinvolto e nel lusso su strada e in fuoristrada. L’estetica esterna appare più dinamica rispetto alla versione precedente. Le dimensioni sono cresciute, con una lunghezza di 4,72 metri. La larghezza aumenta di 0,7 centimetri, mentre l’altezza si riduce di 1,1 centimetri. I marcati ’blister quattro’ sui passaruota evocano la trazione integrale. L’abitacolo si caratterizza per un nuovo ’Softwrap’. Il cruscotto digitale include l’virtual cockpit da 11,9 pollici. Lo schermo curvo MMI touch da 14,5 pollici con tecnologia OLED fa parte della dotazione di serie.