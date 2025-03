Thesocialpost.it - Attacco a Kiev, i morti sono 3, inclusa bambina di 5 anni

Il bilancio dell’con droni avvenuto la scorsa notte suè salito ad almeno tre vittime e dieci feriti. L’Amministrazione militare della capitale ucraina ha confermato che tra i deceduti ciun padre e la suadi cinque.“Secondo le informazioni disponibili, tre personemorte, tra cui unadi cinque. Altre 10rimaste ferite. Tra iciun padre di famiglia e la sua. E il più giovane dei feriti dell’russo ha solo 11 mesi”, si legge in un comunicato ufficiale.L’ha colpito diverse zone della città, causando gravi de lasciando la popolazione in stato di allerta. Le squadre di soccorso hanno lavorato tutta la notte per estrarre i feriti dalle macerie e garantire assistenza immediata ai colpiti.Le autorità locali hanno espresso forte preoccupazione per l’intensificarsi degli attacchi e il crescente numero di vittime tra i civili.