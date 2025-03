Lapresse.it - Atp Miami 2025, prima vittoria per Berrettini che rimonta Gaston

Leggi su Lapresse.it

Matteofirma la suaalOpen, il secondo Masters 1000 della stagione. Il romano, numero 30 del mondo, ha sconfitto per la terza volta in tre confronti diretti Hugo, battuto 4-6, 6-3, 6-3.ha completato il match con 33 vincenti contro i 19 del francese, e 31 gratuiti a 24. Significativi i 33 punti diretti con il servizio rispetto ai 18 diche ha vinto solo il 47% di punti con la seconda. L’azzurro, invece, ha messo in campo il 75% di prime nei suoi turni di battuta, da cui ha ricavato l’81% dei punti.Al terzo turno giocherà per lavolta contro il belga Zizou Bergs, numero 51, che ha eliminato Andrey Rublev e allungato la lista di Top 10 già fuori dal torneo che comprende tra gli altri Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Jack Draper.